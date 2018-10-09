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Завершено следствие по завладению 12 млн грн для утепления школ и детсадов

Киев  •  УНН

 • 6874 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное следствие по делу по подозрению бывшего директора ГП "Держекоинвест" и двух руководителей субъектов хозяйственной деятельности в завладении 12 млн грн "киотских средств", выделенных утепление школ и детсадов. Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Главного следственного управления ГПУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения средствами Государственного бюджета Украины, предусмотренных программой "Государственная поддержка мероприятий, направленных на уменьшение объемов выбросов (увеличение абсорбции) парниковых газов, в том числе на утепление помещений учреждений социального обеспечения, развитие международного сотрудничества по вопросам изменения климата "(Киотский протокол)", - написала Сарган.

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По ее словам, по результатам расследования сообщение о подозрении бывшему директору ГП "Держекоинвест" и двум руководителям субъектов хозяйственной деятельности, которые действовали по предварительному сговору группой лиц в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 УК Украины (максимальный срок заключения предусмотрено 12 лет).

В частности, проведенными в ходе расследования экспертизами установлено размер нанесенного государству ущерба на сумму свыше 12 млн грн при теплосанации объектов социальной сферы (школы, детские сады, больницы) на территории Николаевской, Запорожской и Харьковской областей.

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После ознакомления подозреваемых и их защитников с материалами уголовного производства, обвинительный акт будет направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в производстве в отношении Одесского городского главы и других должностных лиц Одесского городского совета по факту завладения средствами городского бюджета в особо крупных размерах.

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