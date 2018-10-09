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Завершено слідство щодо заволодіння 12 млн грн для утеплення шкіл та дитсадків

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Генеральна прокуратура України завершила досудове слідство у справі за підозрою колишнього директора ДП "Держекоінвест" та двох керівників суб’єктів господарської діяльності у заволодінні 12 млн грн "кіотських коштів", виділених утеплення шкіл та дитсадків. Про це у Facebook повідомляє прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.

"Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління ГПУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Державного бюджету України, передбаченими програмою "Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату" (Кіотський протокол)", - написала Сарган.

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За її словами, за результатами розслідування повідомлення про підозру колишньому директору ДП "Держекоінвест" та двом керівникам суб’єктів господарської діяльності, які діяли за попередньою змовою групою осіб у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України (максимальний термін ув’язнення передбачено 12 років).

Зокрема, проведеними під час розслідування експертизами встановлено розмір завданих державі збитків на суму понад 12 млн грн під час теплосанації об’єктів соціальної сфери (школи, дитячі садки, лікарні) на території Миколаївської, Запорізької та Харківської областей.

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Після ознайомлення підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт у провадженні щодо Одеського міського голови та інших посадовців Одеської міської ради за фактом заволодіння коштами міського бюджету в особливо великих розмірах.

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