Завершено следствие по двум правоохранителям за избиение студента с Евромайдана

Как рассказали в прокуратуре, следствие завершено в отношении бывшего заместителя начальника сектора уголовного розыска одного из райуправлений столичной милиции и оперуполномоченного этого подразделения (который в настоящее время работает оперуполномоченным управления уголовного розыска Национальной полиции в Киеве).

Их подозревают в превышении власти и необоснованном задержании в январе 2014 года на Подоле в Киеве одного из студентов Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И.К.Карпенко-Карого, что сопровождалось применением насилия и причинением потерпевшему телесных повреждений.

В Управлении спецрасследований отметили, что после задержания и избиения потерпевшего вместе с другими задержанными доставили в одно из райуправлений милиции, где на основании сфальсифицированных материалов уголовного производства их незаконно задержали, привлекли к уголовной ответственности за якобы участие в массовых беспорядках и по ходатайству следственных и прокуроров судьями были применены меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста (ч.2 ст.28, ч.2 ст.365, ч.1 ст.366, ч.2 ст.384, ст.340 УК Украины ).

Как сообщал УНН, завершено следствие в отношении сотрудника столичного суда по делу Майдана.