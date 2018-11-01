Завершено слідство щодо двох правоохоронців за побиття студента з Євромайдану

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України завершило досудове розслідування щодо колишнього співробітника кримінального розшуку столичної міліції та оперуповноваженого цього підрозділу, який тепер працює в управлінні карного розшуку у поліції Києва, за підозрою у незаконному затриманні та побитті студента під час Євромайдану. Про це йдеться у повідомленні Управління на сторінці у Facebook, передає УНН.