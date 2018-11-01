Завершено слідство щодо двох правоохоронців за побиття студента з Євромайдану
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України завершило досудове розслідування щодо колишнього співробітника кримінального розшуку столичної міліції та оперуповноваженого цього підрозділу, який тепер працює в управлінні карного розшуку у поліції Києва, за підозрою у незаконному затриманні та побитті студента під час Євромайдану. Про це йдеться у повідомленні Управління на сторінці у Facebook, передає УНН.
Як розповіли у прокуратурі, слідство завершено стосовно колишнього заступника начальника сектору кримінального розшуку одного із райуправлінь столичної міліції та оперуповноваженого цього підрозділу (на даний час працює оперуповноваженим управління карного розшуку Національної поліції в Києві).
Їх підозрюють у перевищенні влади та безпідставному затриманні у січні 2014 року на Подолі в Києві одного зі студентів Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого, що супроводжувалося застосуванням насильства та заподіянням потерпілому тілесних ушкоджень.
В Управлінні спецрозслідувань зазначили, що після затримання та побиття, потерпілого разом з іншими затриманими доставлено до одного з райуправлінь міліції, де на підставі сфальсифікованих матеріалів кримінального провадження їх незаконно затримали, притягнули до кримінальної відповідальності за нібито участь у масових заворушеннях і за клопотанням слідчих та прокурорів, слідчими суддями щодо них застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою і домашніх арештів (ч.2 ст.28, ч.2 ст.365, ч.1 ст.366, ч.2 ст.384, ст.340 КК України).
Як повідомляв УНН, завершено слідство щодо співробітника столичного суду у справі Майдану.