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Завершены работы по консервации Успенского собора Киево-Печерской лавры, готовится восстановление - Зеленский

Киев • УНН

 • 1376 просмотра

Успенский собор Киево-Печерской лавры, поврежденный российскими дронами, законсервировали. Украина готовит восстановление собора при поддержке международных партнеров.

Завершены работы по консервации Успенского собора Киево-Печерской лавры, готовится восстановление - Зеленский

Успенский собор Киево-Печерской лавры, получивший наибольшие повреждения в результате российской атаки дронами, уже законсервировали для защиты от дальнейшего разрушения. Украина также готовится к его восстановлению при поддержке международных партнеров. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам главы государства, соответствующий доклад о ликвидации последствий российского удара представил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Доклад министра внутренних дел Игоря Клименко. Благодарен за оперативную работу по ликвидации последствий российского удара по Лавре. Уже завершены работы по консервации Успенского собора, который был наиболее поврежден российскими дронами. Крыша собора перекрыта, чтобы состояние здания не ухудшилось из-за погодных условий. Готовим восстановление собора, и это уже ответственность, в частности, Министерства культуры Украины и МИД

- сообщил Зеленский.

Президент отметил, что вопрос восстановления святыни уже обсуждался с международными партнерами.

Недавно во время встречи с Президентом Швейцарии мы договорились, что партнеры поддержат первоочередные шаги по восстановлению, и важно, чтобы и полный результат был должным образом обеспечен

- подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский сообщил, что министр внутренних дел доложил о работе подразделений ГСЧС и других структур МВД по ликвидации последствий российских атак в других регионах Украины, а также о выполнении задач Национальной гвардией, Национальной полицией и Государственной пограничной службой.

Министр Клименко доложил и по привлечению ГСЧС и других составляющих системы МВД Украины к ликвидации последствий российских ударов в других наших регионах. Отдельно обсудили задачи подразделений Национальной гвардии Украины, Нацполиции и Государственной пограничной службы в защите нашего государства на фронте. Был доклад и по организации охраны северных участков государственной границы Украины. Спасибо!

- отметил Президент.

Беларусь завершает строительство военной инфраструктуры у границы с Украиной – Зеленский25.06.26, 19:42 • 1588 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в Украине