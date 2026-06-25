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Беларусь завершает строительство военной инфраструктуры у границы с Украиной – Зеленский

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Беларусь под российским влиянием строит дороги и базы у границы Украины. Украина передала Минску сигналы о недопустимости таких действий.

Беларусь завершает строительство военной инфраструктуры у границы с Украиной – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Беларусь под очевидным российским влиянием завершает строительство военной инфраструктуры вдоль украинской границы. По его словам, Украина уже передала Минску соответствующие сигналы о недопустимости таких действий. Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Как отметил президент, украинская разведка доложила о реализации мер, которые могут свидетельствовать о подготовке к потенциальному расширению агрессии против Украины.

"Отдельно Олег Луговский доложил о реализации под очевидным российским влиянием в Беларуси мер по подготовке к потенциальному расширению агрессии против Украины. Вдоль нашей государственной границы в Беларуси завершается строительство инфраструктуры дорог и баз хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, которые не имеют никакого другого смысла, кроме военного. Это приграничные направления Кобрин – Ковель, Иваново – Маневичи, Лунинец – Сарны, Речица – Коростень и Гомель – Чернигов. Знаем, что в российских документах это описывается именно в контексте задач так называемой "СВО", – сообщил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинская сторона уже отреагировала на такие действия Беларуси и ожидает шагов, направленных на деэскалацию.

"Беларусь получила от Украины необходимые сигналы относительно такой деятельности, а также и относительно всех других форматов их коллаборации с Россией в интересах затягивания и масштабирования войны. Беларусь знает, какие шаги нужны с ее стороны для мира. Развитие приграничной инфраструктуры агрессии со стороны Беларуси должно быть остановлено. Шаги, направленные на деэскалацию и мир, должны быть предприняты именно белорусской стороной", – подчеркнул президент Украины.

Ретрансляторы на территории беларуси прекратили работу с 22 июня - Зеленский24.06.26, 19:37 • 26213 просмотров

Андрей Тимощенков

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