Ретрансляторы на территории беларуси прекратили работу с 22 июня - Зеленский

С начала этой недели на территории Беларуси перестали работать ретрансляторы, которые Россия использовала для ударов "Шахедами" по Украине. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов, пишет УНН.

Детали

"Итак, по имеющейся информации, которую мне докладывал главком (Александр Сырский - ред.), а также разведка, с 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси", - рассказал глава государства.

Президент добавил, что не знает, демонтировали ли такие ретрансляторы. Но Украина "над этим работает", а он сам внимательно следит за ситуацией и получает ежедневные доклады.

"Факт, что ретрансляторы на сегодня не работают", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский 21 июня заявил, что Украина требует от Беларуси демонтировать ретрансляторы, которые помогают российским дронам. Киев дал Минску неделю на выполнение требования, иначе Украина сделает это самостоятельно.