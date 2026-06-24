$44.880.0351.100.31
ukenru
16:37 • 382 просмотра
Ретрансляторы на территории беларуси прекратили работу с 22 июня - Зеленский
15:33 • 3300 просмотра
Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня впервые с начала войны США и Ирана
13:39 • 10769 просмотра
Жара в Европе: температура выше 35° затронет 94 миллиона человек, ВОЗ предупреждает об угрозе
12:24 • 20575 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto
11:53 • 17274 просмотра
Зеленский получил данные разведки о последствиях "дальнобойных санкций": россия стягивает ПВО из регионов в москву и к Керченскому мосту
Эксклюзив
11:32 • 24790 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
24 июня, 10:43 • 19012 просмотра
Дело врачей Odrex: почему суд до сих пор не заслушал мнение медицинского эксперта
Эксклюзив
24 июня, 09:54 • 39429 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
24 июня, 08:15 • 25792 просмотра
Силовики предложили путину отменить выборы в госдуму - в чем причина
24 июня, 07:34 • 28889 просмотра
"Мадьяр" подтвердил: после работы СБС "устала" главная электроподстанция оккупированного Севастополя
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+26°
3.2м/с
35%
746мм
Популярные новости
Во Львове водитель врезался в патрульную машину, совершил смертельное ДТП и признался в убийстве материPhotoVideo24 июня, 08:28 • 10210 просмотра
Сырский посетил десантников на Александровском направлении и скорректировал планы военныхPhoto24 июня, 08:52 • 3848 просмотра
Сечин пожаловался путину на беспрецедентные повреждения НПЗ после ударов Украины24 июня, 09:53 • 14369 просмотра
Поражение центра космической связи под Москвой: подтверждено попадание в ключевой элементPhoto24 июня, 10:29 • 21931 просмотра
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы13:42 • 11218 просмотра
публикации
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы13:42 • 11311 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto12:24 • 20572 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
Эксклюзив
11:32 • 24788 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
Эксклюзив
24 июня, 09:54 • 39427 просмотра
Оборонный союз: Европа строит новую модель безопасности и видит в ней Украину23 июня, 14:12 • 75787 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Польша
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Реклама
УНН Lite
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 71069 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 74161 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 90737 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 92678 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 107929 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Ретрансляторы на территории беларуси прекратили работу с 22 июня - Зеленский

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 22 июня ретрансляторы, которые россия использовала для ударов "шахедами", прекратили работу на территории беларуси. Он внимательно следит за ситуацией и получает ежедневные доклады.

Ретрансляторы на территории беларуси прекратили работу с 22 июня - Зеленский

С начала этой недели на территории Беларуси перестали работать ретрансляторы, которые Россия использовала для ударов "Шахедами" по Украине. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов, пишет УНН.

Детали

"Итак, по имеющейся информации, которую мне докладывал главком (Александр Сырский - ред.), а также разведка, с 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси", - рассказал глава государства.

Президент добавил, что не знает, демонтировали ли такие ретрансляторы. Но Украина "над этим работает", а он сам внимательно следит за ситуацией и получает ежедневные доклады.

"Факт, что ретрансляторы на сегодня не работают", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский 21 июня заявил, что Украина требует от Беларуси демонтировать ретрансляторы, которые помогают российским дронам. Киев дал Минску неделю на выполнение требования, иначе Украина сделает это самостоятельно.

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика