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Благодаря ProZorro государство сэкономило почти 80 млрд гривен за 4 года - Нефедов

Благодаря ProZorro государство сэкономило почти 80 млрд гривен за 4 года - Нефедов

Киев  •  УНН

 • 11577 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. За четыре года существования система электронных закупок ProZorro сэкономила почти 80 млрд гривен государственных средств. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, передает УНН.

"Для налогоплательщиков это вылилось в экономию, которая уже подбирается к 80 млрд гривен. Это с 2015 года. Для украинского бизнеса это вылилось в то, что у нас наибольшая доля малого и среднего бизнеса в закупках в Европе. Это вылилось в то, что больше половины опрошенных считает, что эта реформа привела к существенному уменьшению коррупции и проблем в закупках", - отметил Нефедов.

Отвечая на вопрос о критике работы ProZorro, Нефедов отметил, что система нуждается в совершенствовании, а реформа внедрена примерно наполовину. Однако, отметил он, несмотря на это она в корне изменила ситуацию в государственных закупках.

"Есть там коррупция? К сожалению, есть. И она, к сожалению, в любой европейской стране. И сказать, что мы ее победили - это, мягко говоря, смешно. В стране проводятся 5 тысяч тендеров в день. И, конечно, какая-то часть из них - они коррупционные. А еще большая часть из них просто непрофессиональные, когда не очень качественные закупщики покупают на "тяп-ляп". Знаете, есть такое слово "освоить бюджетные средства". Стала ситуация намного лучше с 2014 года, когда эта реформа была только в мечты? Да, конечно стала. И сравнивая то, что было во времена Януковича, это просто космос", - сказал Нефедов.

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Справка: ProZorro - система электронных площадок, на которых происходят электронные аукционы, где побеждает самое дешевое предложение.

Аукционы в ProZorro проходят по всем государственных закупкам для товаров и услуг, стоимость которых равна или превышает 200 тысяч гривен, для работ - равна или превышает 1,5 миллиона гривен. Для заказчиков, осуществляющих свою деятельность в отдельных сферах хозяйствования, так называемые монополисты, стоимость товаров и услуг равна или превышает миллион гривен и для работ - равна или превышает 5 млн гривен.

С 1 августа 2016 ProZorro стало обязательным для всех заказчиков государственных закупок.

Напомним, из-за ProZorro прошло более 3 миллионов тендеров.

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