У ProZorro з'явився новий функціонал
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У системі електронних публічних закупівель ProZorro з'явився новий функціонал, за допомогою якого система знатиме тип бізнесу – великий, середній, малий, мікро. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ProZorro.
"У системі електронних публічних закупівель з'явилося нове електронне поле “класифікація суб’єктів господарювання”. Це дозволить отримати дані щодо участі у публічних закупівлях різних категорій бізнесу – великого, малого та середнього", - йдеться у повідомленні.
Поява цього поля, як зазначається, – частина плану заходів Кабміну з підтримки малого та середнього підприємництва на період до 2020 року.
“Це цінні дані, які можуть використати аналітичні центри, громадські організації, бізнес-асоціації чи держава для підтримки, наприклад, малого та середнього бізнесу. Приміром, для розробки механізмів з розширення їхнього доступу до публічних закупівель. Для впровадження таких механізмів потрібно мати детальну картину того, яка частка ринку припадає на кожну категорію бізнесу. Новий функціонал якраз допоможе зібрати необхідну інформацію”, – зазначила заступник директора департаменту з регулювання публічних закупівель Наталія Шимко.
Дані про розмір організації з 17 травня є обов’язковими для заповнення постачальниками. Критерії визначені Господарчим кодексом – це кількість працюючих та доходи за рік. В подальшому планується інтеграція ProZorro з Державною фіскальною службою з автоматичним вивантаженням даних в систему.
Нагадаємо, через ProZorro пройшло понад 3 мільйони тендерів.