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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 86981 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 99318 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123724 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111824 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137908 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144668 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130150 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130207 просмотра

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В ProZorro появился новый функционал

В ProZorro появился новый функционал

Киев  •  УНН

 • 8672 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В системе электронных публичных закупок ProZorro появился новый функционал, с помощью которого система будет знать тип бизнеса - большой, средний, малый, микро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ProZorro.

"В системе электронных публичных закупок появилось новое электронное поле "классификация субъектов хозяйствования". Это позволит получить данные об участии в публичных закупках различных категорий бизнеса - большого, малого и среднего", - говорится в сообщении.

Появление этого поля, как отмечается, - часть плана мероприятий Кабмина по поддержке малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года.

"Это ценные данные, которые могут использовать аналитические центры, общественные организации, бизнес-ассоциации или государство для поддержки, например, малого и среднего бизнеса. К примеру, для разработки механизмов по расширению их доступа к публичным закупкам. Для внедрения таких механизмов нужно иметь подробную картину того, какая доля рынка приходится на каждую категорию бизнеса. Новый функционал как раз поможет собрать необходимую информацию", - отметила заместитель директора департамента по регулированию общественных закупок Наталья Шимко.

Данные о размере организации с 17 мая обязательны для заполнения поставщиками. Критерии определены Хозяйственным кодексом - это количество работающих и доходы за год. В дальнейшем планируется интеграция ProZorro Государственной фискальной службой с автоматической выгрузкой данных в систему.

Напомним, через ProZorro прошло более 3 миллионов тендеров.

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