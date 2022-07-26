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Благодаря "МХП-Громаде" территориальная громада в Черкасской области получила средства на реализацию проектов

Киев • УНН

 • 215329 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Водяницкая территориальная громада выиграла три конкурса социальных инициатив и получила средства на их реализацию. Это стало возможным благодаря обучению по подготовке проектов, организованному, в частности, благотворительным фондом “МХП-Громаде”. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает УНН.

Цитата

“Мы всегда учили громады писать проекты и вкладывали в это много ресурсов. И вот, наконец, имеем первые результаты, когда они уже самостоятельно участвуют в конкурсах социальных инициатив и даже выиграют. В качестве примера – Водяницкая территориальная громада. С начала года громада выиграла три конкурса”, - говорится в сообщении.

Детали

Проекты, победившие в конкурсах, касаются помощи вынужденным переселенцам. Так, в рамках инициативы “Бульбашка” появилась возможность приобрести стиральные машины, которые помогут переселенцам со стиркой их вещей. И еще две инициативы касаются обеспечения ВПЛ продуктами питания и средствами гигиены.

Напомним

В Городенке на Прикарпатье обновили стадион “Колос”. Работы проводились при поддержке агрохолдинга МХП и благотворительного фонда “МХП-Громаде”.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.

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