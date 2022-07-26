Завдяки “МХП-Громаді” територіальна громада на Черкащині отримала кошти на реалізацію проектів

Цитата

“Ми завжди навчали громади писати проєкти і вкладали в це багато ресурсів. І ось нарешті маємо перші результати, коли вони вже самостійно беруть участь у конкурсах соціальних ініціатив і навіть виграють. Як приклад – Водяницька територіальна громада. Від початку року громада здобула перемогу в трьох конкурсах”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Проекти, які перемогли в конкурсах, стосуються допомоги внутрішнім переселенцям. Так, у межах ініціативи “Бульбашка” з’явилася можливість придбати пральні машини, які допоможуть переселенцям з пранням їхніх речей. А ще дві ініціативи стосуються забезпечення ВПО продуктами харчування та засобами гігієни.

Нагадаємо

У Городенці, що на Прикарпатті, оновили стадіон “Колос”. Роботи проводилися за підтримки агрохолдингу МХП та благодійного фонду “МХП-Громаді”.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.