Благодаря героям Небесной сотни Украина станет членом ЕС и НАТО - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Благодаря героям Небесной сотни Украина в будущем станет и членом Европейского Союза, и членом НАТО. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю открытия Музея Майдана, передает корреспондент УНН.
"Без преувеличения можно сказать, что именно благодаря им (героям Небесной сотни - ред.) 11 июня прошлого года мы получили безвизовый режим и ворота Европы открылись для украинских граждан. Без преувеличения можно сказать, что именно благодаря им осенью прошлого года, 1 сентября, вступило в силу ратифицированное Соглашение об ассоциации. И я абсолютно убежден, что именно благодаря им в будущем Украина таки станет членом Европейского Союза и членом НАТО", - подчеркнул Президент.
П.Порошенко подчеркнул, что изменилось и само отношение украинцев к ЕС и НАТО.
"И это они, герои Небесной сотни, заслужили то, чтобы мы, их современники, должным образом увековечили память о Революции, о нашей Революции Достоинства. Увековечили память о героях, отдавших свою жизнь за независимую, свободную, демократическую, европейскую Украину", - отметил Глава государства.
Напомним, ранее Президент заявил, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении в НАТО и ЕС.