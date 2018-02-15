Благодаря героям Небесной сотни Украина станет членом ЕС и НАТО - Президент

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 73466 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88254 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 90920 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109947 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101213 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104916 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111892 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117128 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122913 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134459 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Благодаря героям Небесной сотни Украина станет членом ЕС и НАТО - Президент

Благодаря героям Небесной сотни Украина станет членом ЕС и НАТО - Президент

Киев  •  УНН

 • 12860 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Благодаря героям Небесной сотни Украина в будущем станет и членом Европейского Союза, и членом НАТО. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время выступления по случаю открытия Музея Майдана, передает корреспондент УНН.

"Без преувеличения можно сказать, что именно благодаря им (героям Небесной сотни - ред.) 11 июня прошлого года мы получили безвизовый режим и ворота Европы открылись для украинских граждан. Без преувеличения можно сказать, что именно благодаря им осенью прошлого года, 1 сентября, вступило в силу ратифицированное Соглашение об ассоциации. И я абсолютно убежден, что именно благодаря им в будущем Украина таки станет членом Европейского Союза и членом НАТО", - подчеркнул Президент.

П.Порошенко подчеркнул, что изменилось и само отношение украинцев к ЕС и НАТО.

"И это они, герои Небесной сотни, заслужили то, чтобы мы, их современники, должным образом увековечили память о Революции, о нашей Революции Достоинства. Увековечили память о героях, отдавших свою жизнь за независимую, свободную, демократическую, европейскую Украину", - отметил Глава государства.

Напомним, ранее Президент заявил, что в обозримом будущем в Украине пройдут референдумы о вступлении в НАТО и ЕС.

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