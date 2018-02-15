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Завдяки героям Небесної сотні Україна стане членом ЄС та НАТО - Президент

Завдяки героям Небесної сотні Україна стане членом ЄС та НАТО - Президент

Київ • УНН

 • 12861 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Завдяки героям Небесної сотні Україна в майбутньому стане і членом Європейського Союзу, і членом НАТО. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час виступу з нагоди відкриття Музею Майдану, передає кореспондент УНН.

"Без перебільшення можна сказати, що саме завдяки їм (героям Небесної сотні – ред.) 11 червня минулого року ми отримали безвізовий режим і ворота Європи відкрилися для українських громадян. Без перебільшення можна сказати, що саме завдяки їм восени минулого року, 1 вересня, вступила в силу ратифікована Угода про асоціацію. І я абсолютно переконаний, що саме завдяки їм в майбутньому Україна таки стане членом Європейського Союзу і членом НАТО", - наголосив Президент.

П.Порошенко підкреслив, що змінилося і саме ставлення українців до ЄС та НАТО.

"І це вони, герої Небесної сотні, заслужили те, аби ми, їхні сучасники, належно увічнили пам’ять про Революцію, про нашу Революцію Гідності. Увічнили пам’ять про героїв, які віддали своє життя за незалежну, вільну, демократичну, європейську Україну", - зазначив Глава держави.

Нагадаємо, раніше Президент заявив, що в досяжному майбутньому в Україні пройдуть референдуми про вступ до НАТО і ЄС.

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