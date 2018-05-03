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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Беспилотный летательный аппарат

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Туполев Ту-22М

Благодаря дронам с 2016 года удалось спасти 124 жизни

Киев • УНН

 • 8756 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В 2017 году по меньшей мере 65 человек были спасены с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в отчете DJI, передает УНН.

Благодаря дронам с 2016 года удалось спасти 124 жизни

“Дроны позволяют спасателям находить пропавших людей и доставлять запасы еды и спасательных жилетов, сокращая время, необходимое для поиска и реагирования, с нескольких часов до нескольких минут”, — говорится в отчете.

Как отмечается, с помощью дронов с 2016 года были спасены по меньшей мере 124 человека в разных уголках планеты.

“Если законы и нормы позволяют службам обеспечения общественной безопасности легко применять дроны, у спасателей появляется больше возможностей для экономии времени и средств, защиты своего персонала, и самое главное — спасения людей из опасных ситуаций”, — отмечают авторы.

В новом отчете содержится информация о сбросе спасательных буйков с дронов оказавшимся в сложном положении пловцам в Австралии и Бразилии, обнаружении находящихся без сознания пострадавших в условиях минусовых температур в Англии и Америке и нахождении заблудившихся в полях, речных областях и горах туристов.

Авторы документа подчеркивают значение беспилотников в сфере обеспечения общественной безопасности. Кроме того, улучшение беспилотных технологий, их быстрое внедрение экстренными службами и адаптация норм, связанных с полетами позволяют расширить область применения дронов, говорится в документе.

Напомним, в Китае испытали летающий дрон-такси с пилотом внутри.

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