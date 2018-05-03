Завдяки дронам з 2016 року вдалося врятувати 124 життя
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У 2017 році щонайменше 65 осіб були врятовані за допомогою безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляється у звіті DJI, передає УНН.
“Дрони дозволяють рятувальникам знаходити зниклих людей і доставляти запаси їжі і рятувальних жилетів, скорочуючи час, необхідний для пошуку та реагування, з кількох годин до кількох хвилин”, — йдеться в звіті.
Як зазначається, за допомогою дронів з 2016 року були врятовані щонайменше 124 людини у різних куточках планети.
“Якщо закони і норми дозволяють службам забезпечення громадської безпеки легко застосовувати дрони, у рятувальників з’являється більше можливостей для економії часу і коштів, захисту свого персоналу, і найголовніше — порятунку людей у небезпечних ситуаціях”, — відзначають автори.
У новому звіті міститься інформація про скидання рятувальних буйків з дронів плавцям в Австралії і Бразилії, які опинилися в складному становищі, виявлення постраждалих, які знаходяться у непритомному стані в умовах мінусових температур в Англії та Америці і знаходженні зниклих у полях, річкових областях і горах туристів.
Автори документа підкреслюють значення безпілотників у сфері забезпечення громадської безпеки. Крім того, поліпшення безпілотних технологій, їх швидке впровадження екстреними службами та адаптація норм, пов’язаних з польотами, дозволяють розширити сферу застосування дронів, йдеться у документі.
Нагадаємо, в Китаї випробували літаючий дрон-таксі з пілотом усередині .