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Безпілотний літальний апарат

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MIM-104 Patriot

Завдяки дронам з 2016 року вдалося врятувати 124 життя

Київ • УНН

 • 8756 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. У 2017 році щонайменше 65 осіб були врятовані за допомогою безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляється у звіті DJI, передає УНН.

Завдяки дронам з 2016 року вдалося врятувати 124 життя

“Дрони дозволяють рятувальникам знаходити зниклих людей і доставляти запаси їжі і рятувальних жилетів, скорочуючи час, необхідний для пошуку та реагування, з кількох годин до кількох хвилин”, — йдеться в звіті.

Як зазначається, за допомогою дронів з 2016 року були врятовані щонайменше 124 людини у різних куточках планети.

“Якщо закони і норми дозволяють службам забезпечення громадської безпеки легко застосовувати дрони, у рятувальників з’являється більше можливостей для економії часу і коштів, захисту свого персоналу, і найголовніше — порятунку людей у небезпечних ситуаціях”, — відзначають автори.

У новому звіті міститься інформація про скидання рятувальних буйків з дронів плавцям в Австралії і Бразилії, які опинилися в складному становищі, виявлення постраждалих, які знаходяться у непритомному стані  в умовах мінусових температур в Англії та Америці і знаходженні зниклих у полях, річкових областях і горах туристів.

Автори документа підкреслюють значення безпілотників у сфері забезпечення громадської безпеки. Крім того, поліпшення безпілотних технологій, їх швидке впровадження екстреними службами та адаптація норм, пов’язаних з польотами, дозволяють розширити сферу застосування дронів, йдеться у документі.

Нагадаємо, в Китаї випробували літаючий дрон-таксі з пілотом усередині .

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