Нанесли ущерб "Укрзализныце" на сумму более 206 млн грн: сообщено о подозрении 4 лицам

Детали

9 июня 2023 года под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении 4 лицам, среди которых два руководителя филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця» (должности указаны на момент совершения преступления), фактический владелец компании-поставщика, а также посредник, злоупотребления которых нанесли АО «Укрзализныця» убытки на общую сумму более 206 млн грн. Действия лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что с декабря 2016 года по январь 2020 года должностные лица филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця» в сговоре с представителями газовых компаний организовали закупки «голубого топлива» в обход тендерных процедур, а также согласовали дополнительную наценку на поставку газа, которая составляла от 200 до 1000 грн на тысяч куб. м. При этом служащие «Укрзализныци» скрывали поступление более выгодных предложений от участников рынка газа, умышленно отдавая предпочтение лишь двум заранее определенным компаниям.

Заметим, что реализация этой схемы нанесла «Укрзализныце» убытки на общую сумму более 206 млн гривен. По версии следствия эти средства были распределены между участниками преступной схемы.

Более того, упомянутый владелец компании-поставщика задержан, по ходатайству детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, следственным судьей Высшего антикоррупционного суда 11.06.2023 к нему применена мера пресечения в виде 60 дней содержания под стражей с альтернативой залога 30 млн грн.

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