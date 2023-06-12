Завдали збитків «Укрзалізниці» на суму понад 206 млн грн: повідомлено про підозру 4 особам
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. САП та НАБУ повідомили про підозру 4 особам, що організували закуплівлю газу для «Укрзалізниці» в обхід тендерних процедур за завищеною ціною. "Зароблені" понад 206 млн гривень вони розподілили між собою, пише УНН з посиланням на Telegram Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Деталі
9 червня 2023 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 4 особам, серед яких два керівника філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (посади зазначені на момент вчинення злочину), фактичний власник компанії-постачальника, а також посередник, зловживання які завдали АТ «Укрзалізниця» збитків на загальну суму понад 206 млн грн. Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що з грудня 2016 року по січень 2020 року службові особи філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» у змові з представниками газових компаній організували закупівлі «блакитного палива» в обхід тендерних процедур, а також узгодили додаткову націнку на постачання газу, яка становила від 200 до 1000 грн на тисяч куб. м. При цьому службовці «Укрзалізниці» приховували надходження більш вигідних пропозицій від учасників ринку газу, умисно надаючи перевагу лише двом наперед визначеним компаніям.
Зауважимо, що реалізація цієї схеми завдала «Укрзалізниці» збитків на загальну суму понад 206 млн гривень. За версією слідства ці кошти були розподілені між учасниками злочинної схеми.
Ба більше, згаданого власника компанії-постачальника затримано, за клопотанням детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, слідчим суддею Вищого антикорупційного суду 11.06.2023 до нього застосовано запобіжний захід у вигляді 60 днів тримання під вартою з альтернативою застави 30 млн грн.
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