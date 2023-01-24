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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Размером с Лондон: в Антарктиде откололся огромный айсберг

Киев • УНН

 • 1462413 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Огромный айсберг, величиной со столицу Англии, откололся от шельфа Бранта в Антарктиде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Британской антарктической службы.

Размером с Лондон: в Антарктиде откололся огромный айсберг

Детали

По данным службы, отделение глыбы льда произошло 22 января около 19:00-20:00 по всемирному координированному времени. Площадь ледника достигает почти 1550 кв. км. Откололся он из-за весеннего потепления. Британские эксперты считают, что это событие не связано с изменением климата. Скорее всего, произошло это естественно: такое поведение присуще антарктическому шельфу.

Это уже второй подобный разрыв за последние два года. В феврале 2021 года от шельфового ледника Бранта откололся айсберг площадью 1270 кв.км. Известно, что новый айсберг немного больше и, вероятно, будет дрейфовать в том же направлении из-за течения.

Оба события произошли через 10 лет после того, как ученые впервые обнаружили рост крупных трещин в толще льда. До этих событий последний большой кусок оторвался от Бранта в 1971 году.

Напомним

В западной Исландии начал стремительно таять покрытый льдом вулкан Снайфедльсйекюдль.

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