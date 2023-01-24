Размером с Лондон: в Антарктиде откололся огромный айсберг

Детали

По данным службы, отделение глыбы льда произошло 22 января около 19:00-20:00 по всемирному координированному времени. Площадь ледника достигает почти 1550 кв. км. Откололся он из-за весеннего потепления. Британские эксперты считают, что это событие не связано с изменением климата. Скорее всего, произошло это естественно: такое поведение присуще антарктическому шельфу.

Это уже второй подобный разрыв за последние два года. В феврале 2021 года от шельфового ледника Бранта откололся айсберг площадью 1270 кв.км. Известно, что новый айсберг немного больше и, вероятно, будет дрейфовать в том же направлении из-за течения.

Оба события произошли через 10 лет после того, как ученые впервые обнаружили рост крупных трещин в толще льда. До этих событий последний большой кусок оторвался от Бранта в 1971 году.

Напомним

В западной Исландии начал стремительно таять покрытый льдом вулкан Снайфедльсйекюдль.