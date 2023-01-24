Завбільшки як Лондон: в Антарктиді відколовся величезний айсберг

Деталі

За даними служби, відокремлення брили льоду відбулось 22 січня близько 19:00-20:00 за всесвітнім координованим часом. Площа льодовика сягає майже 1550 кв. км. Відколовся він через весняне потепління. Британські експерти вважають, що ця подія не пов'язана зі зміною клімату. Ймовірніше, сталось це природньо: така поведінка притаманна антарктичному шельфу.

Це вже другий подібний розрив за останні два роки. У лютому 2021 року від шельфового льодовика Бранта відколовся айсберг площею 1270 кв.км. Відомо, що новий айсберг трохи більший і , напевно, дрейфуватиме в тому ж напрямку через течію.

Обидві події відбулися через 10 років після того, як вчені вперше виявили зростання великих тріщин у товщі льоду. До цих подій останній великий шматок відірвався від Бранта у 1971 році.

Нагадаємо

У західній Ісландії почав стрімко танути покритий льодом вулкан Снайфедльсйекюдль.