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Завбільшки як Лондон: в Антарктиді відколовся величезний айсберг

Київ • УНН

 • 1462413 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Величезний айсберг, завбільшки як столиця Англії, відколовся від шельфу Бранта в Антарктиді. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Британської антарктичної служби.

Завбільшки як Лондон: в Антарктиді відколовся величезний айсберг

Деталі

За даними служби, відокремлення брили льоду відбулось 22 січня близько 19:00-20:00 за всесвітнім координованим часом. Площа льодовика сягає майже 1550 кв. км. Відколовся він через весняне потепління. Британські експерти вважають, що ця подія не пов'язана зі зміною клімату. Ймовірніше, сталось це природньо: така поведінка притаманна антарктичному шельфу.

Це вже другий подібний розрив за останні два роки. У лютому 2021 року від шельфового льодовика Бранта відколовся айсберг площею 1270 кв.км. Відомо, що новий айсберг трохи більший і , напевно, дрейфуватиме в тому ж напрямку через течію.
Обидві події відбулися через 10 років після того, як вчені вперше виявили зростання великих тріщин у товщі льоду. До цих подій останній великий шматок відірвався від Бранта у 1971 році.

Нагадаємо

У західній Ісландії почав стрімко танути покритий льодом вулкан Снайфедльсйекюдль.

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