Утверждена Дорожная карта законопроектов для европейской интеграции Украины - Парубий

"У нас только состоялось совместное совещание, где мы представили совместно наработанную дорожную карту по выполнению наших обязательств сотрудничества с Европейским Союзом, из которых мы составили единый, общий документ из разных сфер общественной жизни. Мы определили те законопроекты, которые являются приоритетными для соглашения об Ассоциации. Вместе это 57 законов. Совместно мы сегодня этот план утвердили... Мы согласовали, что на каждой пленарной неделе несколько законов по этой дорожной карте должны быть приняты украинским парламентом", - резюмировал А.Парубий.

Напомним, Верховная Рада Украины принять большое количество законопроектов в сфере исполнения наших обязательств по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.