Затверджено Дорожню карту законопроектів для європейської інтеграції України – Парубій

“У нас щойно відбулася спільна нарада, де ми представили спільно напрацьовану дорожню карту по виконанню наших зобов’язань співпраці з Європейським Союзом, з яких ми склали єдиний, спільний документ з різних сфер суспільного життя. Ми визначили ті законопроекти, які є пріоритетними для угоди про Асоціацію. Разом це 57 законів. Спільно ми сьогодні цей план затвердили... Ми узгодили, що кожного пленарного тижня кілька законів з цієї дорожньої карти мають бути прийняті українським парламентом”, — резюмував А.Парубій.

Нагадаємо, Верховна Рада України має прийняти велику кількість законопроектів у сфері виконання наших зобов’язань щодо угоди про Асоціацію між Україною та ЕС.