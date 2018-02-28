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Затверджено Дорожню карту законопроектів для європейської інтеграції України – Парубій

Затверджено Дорожню карту законопроектів для європейської інтеграції України – Парубій

Київ • УНН

 • 7180 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Сьогодні було затверджено Дорожню карту пріоритетних законопроектів для європейської інтеграції України. Про це під час брифінгу заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.

“У нас щойно відбулася спільна нарада, де ми представили спільно напрацьовану дорожню карту по виконанню наших зобов’язань співпраці з Європейським Союзом, з яких ми склали єдиний, спільний документ з різних сфер суспільного життя. Ми визначили ті законопроекти, які є пріоритетними для угоди про Асоціацію. Разом це 57 законів. Спільно ми сьогодні цей план затвердили... Ми узгодили, що кожного пленарного тижня кілька законів з цієї дорожньої карти мають бути прийняті українським парламентом”, — резюмував А.Парубій.

Нагадаємо, Верховна Рада України має прийняти велику кількість законопроектів у сфері виконання наших зобов’язань щодо угоди про Асоціацію між Україною та ЕС.

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