Задержка пенсий попала в топ-запросы украинцев в Google
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В топ-запросы в поисковой системе Google в 2018 году в Украине попали вопросы, связанные с социальной поддержкой со стороны государства. В частности, украинцев интересовало, почему задерживают пенсию и детские пособия. Об этом говорится в официальном блоге компании, передает УНН.
Вообще самым популярным поисковым запросом 2018 года в Google Украине стал "ЧМ 2018" - чемпионат мира по футболу. На второй позиции - новый сезон сериала "Мажор", а на третьей - конкурс Евровидение-2018. Кроме того, украинских пользователей Google традиционно интересовали новые фильмы года, сериалы "Школа" и "Полицейский с Рублевки" и Олимпиада 2018.
В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о трагически погибшей актрисе "Дизель Шоу" Марине Поплавской. В категории "Фильмы" чаще всего искали в Google новый фильм из вселенной Marvel "Веном".
В 2018 году украинцы задавали Google самые разные вопросы. В уходящем году пользователи чаще всего хотели узнать, как скачать видео с YouTube, сделать слайм и подключить Т2. Интересовались, почему задерживают пенсию, мясо коровы называется "говядиной" и в Одессе выпал желтый снег. А также пытались выяснить, что такое биткоины, корь, томос и реинтеграция.
Полностью список самых популярных запросов 2018 Украина выглядит так (запросы приведены на языке оригинала):
Самые популярные запросы:
-
- ЧМ 2018
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- Мажор 3 сезон
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- Евровидение 2018
-
- Школа 2 сезон
-
- Полицейский с Рублёвки 3 сезон
-
- Кемерово
-
- Фильмы 2018
-
- Марина Поплавская
-
- Холостяк 8
-
- Олимпиада 2018
-
Персона года:
-
- Марина Поплавская
-
- Егор Крид
-
- Иосиф Кобзон
-
- Борис Апрель/Зианджа
-
- Xxxtentacion
-
- Стивен Хокинг
-
- Меган Маркл
-
- Александр Усик
-
- Александр Захарченко
-
- Надежда Савченко
-
Фильм года:
-
- Веном
-
- Монстры на каникулах 3
-
- 50 оттенков свободы
-
- Мстители: Война бесконечности
-
- Дэдпул 2
-
- Джуманджи. Зов джунглей
-
- Тихоокеанский рубеж 2
-
- Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда
-
- Красотка на всю голову
-
- Скажене весілля
-
ТВ-шоу года:
-
- Евровидение 2018
-
- Холостяк 8
-
- Голос країни 2018
-
- Танці з зірками 2018
-
- Замуж за Бузову
-
- Лига смеха 2018
-
- Оскар 2018
-
- МастерШеф 8
-
- Наречена для тата
-
- Одруження наосліп 2018
-
Сериал года:
-
- Мажор 3 сезон
-
- Школа 2 сезон
-
- Полицейский с Рублёвки 3 сезон
-
- Домашний арест
-
- Ивановы Ивановы 3 сезон
-
- Молодежка 5 сезон
-
- Гранд Лион
-
- Ольга 3 сезон
-
- Ривердейл
-
- Дві матері
-
Вопрос: "Почему?"
-
- задерживают пенсию
-
- мясо коровы называется говядиной
-
- нет связи МТС
-
- в Одессе желтый снег
-
- вянут перцы в теплице
-
- задерживают детские пособия
-
- отекают ноги
-
- мундиаль так называется
-
- Украина не голосует на Евровидении
-
- Пасха в разные дни
-
Вопрос: "Что такое?"
-
- Биткоин
-
- Корь
-
- Томос
-
- Реинтеграция
-
- NFC
-
- Криптовалюта
-
- Эщкере
-
- Чсв
-
- Дифтерия
-
- Томбой
-
Вопрос: "Как?"
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- скачать видео с ютуб
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Покупка года:
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