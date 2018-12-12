Задержка пенсий попала в топ-запросы украинцев в Google

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 84515 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 190089 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 147170 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 212075 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 256417 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 215075 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 247395 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208509 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 490262 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241595 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
5.4м/с
80%
Популярные новости

Самое горячее на Покровском направлении: за сутки на фронте произошло 135 боестолкновений

6 апреля, 19:35 • 7302 просмотра

Иран привел вооруженные силы в боевую готовность из-за угрозы атаки США - Reuters

6 апреля, 19:57 • 5014 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 4148 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 6456 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 9418 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 268309 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 244045 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 329507 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 490262 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 581467 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 34260 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 212075 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 80282 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 76634 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 82134 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Задержка пенсий попала в топ-запросы украинцев в Google

Киев • УНН

 • 15367 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В топ-запросы в поисковой системе Google в 2018 году в Украине попали вопросы, связанные с социальной поддержкой со стороны государства. В частности, украинцев интересовало, почему задерживают пенсию и детские пособия. Об этом говорится в официальном блоге компании, передает УНН.

Задержка пенсий попала в топ-запросы украинцев в Google

Вообще самым популярным поисковым запросом 2018 года в Google Украине стал "ЧМ 2018" - чемпионат мира по футболу. На второй позиции - новый сезон сериала "Мажор", а на третьей - конкурс Евровидение-2018. Кроме того, украинских пользователей Google традиционно интересовали новые фильмы года, сериалы "Школа" и "Полицейский с Рублевки" и Олимпиада 2018.

В категории "Персона" украинцы чаще всего искали информацию о трагически погибшей актрисе "Дизель Шоу" Марине Поплавской. В категории "Фильмы" чаще всего искали в Google новый фильм из вселенной Marvel "Веном".

В 2018 году украинцы задавали Google самые разные вопросы. В уходящем году пользователи чаще всего хотели узнать, как скачать видео с YouTube, сделать слайм и подключить Т2. Интересовались, почему задерживают пенсию, мясо коровы называется "говядиной" и в Одессе выпал желтый снег. А также пытались выяснить, что такое биткоины, корь, томос и реинтеграция.

Полностью список самых популярных запросов 2018 Украина выглядит так (запросы приведены на языке оригинала):

Самые популярные запросы:

  • ЧМ 2018
  • Мажор 3 сезон
  • Евровидение 2018
  • Школа 2 сезон
  • Полицейский с Рублёвки 3 сезон
  • Кемерово
  • Фильмы 2018
  • Марина Поплавская
  • Холостяк 8
  • Олимпиада 2018

Персона года:

  • Марина Поплавская
  • Егор Крид
  • Иосиф Кобзон
  • Борис Апрель/Зианджа
  • Xxxtentacion
  • Стивен Хокинг
  • Меган Маркл
  • Александр Усик
  • Александр Захарченко
  • Надежда Савченко

Фильм года:

  • Веном
  • Монстры на каникулах 3
  • 50 оттенков свободы
  • Мстители: Война бесконечности
  • Дэдпул 2
  • Джуманджи. Зов джунглей
  • Тихоокеанский рубеж 2
  • Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда
  • Красотка на всю голову
  • Скажене весілля

ТВ-шоу года:

  • Евровидение 2018
  • Холостяк 8
  • Голос країни 2018
  • Танці з зірками 2018
  • Замуж за Бузову
  • Лига смеха 2018
  • Оскар 2018
  • МастерШеф 8
  • Наречена для тата
  • Одруження наосліп 2018

Сериал года:

  • Мажор 3 сезон
  • Школа 2 сезон
  • Полицейский с Рублёвки 3 сезон
  • Домашний арест
  • Ивановы Ивановы 3 сезон
  • Молодежка 5 сезон
  • Гранд Лион
  • Ольга 3 сезон
  • Ривердейл
  • Дві матері

Вопрос: "Почему?"

  • задерживают пенсию
  • мясо коровы называется говядиной
  • нет связи МТС
  • в Одессе желтый снег
  • вянут перцы в теплице
  • задерживают детские пособия
  • отекают ноги
  • мундиаль так называется
  • Украина не голосует на Евровидении
  • Пасха в разные дни

Вопрос: "Что такое?"

  • Биткоин
  • Корь
  • Томос
  • Реинтеграция
  • NFC
  • Криптовалюта
  • Эщкере
  • Чсв
  • Дифтерия
  • Томбой

Вопрос: "Как?"

  • скачать видео с ютуб
  • сделать слайм
  • удалить инстаграм
  • подключить Т2
  • заработать деньги в интернете
  • ухаживать за орхидеей
  • покрасить яйца на Пасху
  • зайти в ВК
  • дозвониться оператору Киевстар
  • как удалить фейсбук

Покупка года:

  • Бейблэйд
  • Т2
  • Укрзалізниця билеты
  • МАУ билет
  • Iqos
  • Биткоин
  • Колонка jbl
  • Беспроводные наушники
  • Айфон 8
  • Резиновые сапоги

Напомним, Pantone назвал главный цвет 2019 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаТехнологии
Brent
$63.86
Bitcoin
$76,986.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,051.91
Ethereum
$1,554.40