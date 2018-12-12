Затримка пенсій потрапила до топ-запитів українців у Google
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. До топ-запитів у пошуковій системі Google в 2018 році в Україні потрапили питання, пов'язані з соціальною підтримкою з боку держави. Зокрема, українців цікавило, чому затримують пенсію та дитячі допомоги. Про це йдеться в офіційному блозі компанії, передає УНН.
Загалом найпопулярнішим пошуковим запитом 2018 року в Google Україна став “ЧМ 2018” - чемпіонат світу з футболу. На другій позиції - новий сезон серіалу “Мажор”, а на третій - конкурс Євробачення-2018. Крім того, українських користувачів Google традиційно цікавили нові фільми року, серіали “Школа” і “Полицейский с Рублевки” і Олімпіада 2018.
У категорії “Персона” українці найчастіше шукали інформацію про трагічно загиблу акторку “Дизель Шоу” Марину Поплавську. У категорії “Фільми” найчастіше шукали в Google новий фільм з всесвіту Marvel “Веном”.
У 2018 році українці задавали Google найрізноманітніші питання. У році, що минає, користувачі найчастіше хотіли дізнатися, як завантажити відео з YouTube, зробити слайм і підключити Т2. Цікавилися, чому затримують пенсію, м'ясо корови називається “говядиной” і в Одесі випав жовтий сніг. А також намагалися з'ясувати, що таке біткоін, кір, томос і реінтеграція.
Повністю список найпопулярнішіх запитів 2018 року Україна виглядає так (запити наведені мовою оригіналу):
Найпопулярніші запити:
-
- ЧМ 2018
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- Мажор 3 сезон
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- Евровидение 2018
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- Школа 2 сезон
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- Полицейский с Рублёвки 3 сезон
-
- Кемерово
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- Фильмы 2018
-
- Марина Поплавская
-
- Холостяк 8
-
- Олимпиада 2018
-
Персона року:
-
- Марина Поплавская
-
- Егор Крид
-
- Иосиф Кобзон
-
- Борис Апрель/Зианджа
-
- Xxxtentacion
-
- Стивен Хокинг
-
- Меган Маркл
-
- Александр Усик
-
- Александр Захарченко
-
- Надежда Савченко
-
Фільм року:
-
- Веном
-
- Монстры на каникулах 3
-
- 50 оттенков свободы
-
- Мстители: Война бесконечности
-
- Дэдпул 2
-
- Джуманджи. Зов джунглей
-
- Тихоокеанский рубеж 2
-
- Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда
-
- Красотка на всю голову
-
- Скажене весілля
-
ТВ-шоу року:
-
- Евровидение 2018
-
- Холостяк 8
-
- Голос країни 2018
-
- Танці з зірками 2018
-
- Замуж за Бузову
-
- Лига смеха 2018
-
- Оскар 2018
-
- МастерШеф 8
-
- Наречена для тата
-
- Одруження наосліп 2018
-
Серіал року:
-
- Мажор 3 сезон
-
- Школа 2 сезон
-
- Полицейский с Рублёвки 3 сезон
-
- Домашний арест
-
- Ивановы Ивановы 3 сезон
-
- Молодежка 5 сезон
-
- Гранд Лион
-
- Ольга 3 сезон
-
- Ривердейл
-
- Дві матері
-
Питання: “Чому?/Почему?”
-
- задерживают пенсию
-
- мясо коровы называется говядиной
-
- нет связи МТС
-
- в Одессе желтый снег
-
- вянут перцы в теплице
-
- задерживают детские пособия
-
- отекают ноги
-
- мундиаль так называется
-
- Украина не голосует на Евровидении
-
- Пасха в разные дни
-
Питання: “Що таке?/Что такое?”
-
- Биткоин
-
- Корь
-
- Томос
-
- Реинтеграция
-
- NFC
-
- Криптовалюта
-
- Эщкере
-
- Чсв
-
- Дифтерия
-
- Томбой
-
Питання: “Як?/Как?”
-
- скачать видео с ютуб
-
- сделать слайм
-
- удалить инстаграм
-
- подключить Т2
-
- заработать деньги в интернете
-
- ухаживать за орхидеей
-
- покрасить яйца на Пасху
-
- зайти в ВК
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- дозвониться оператору Киевстар
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- как удалить фейсбук
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Покупка року:
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- Бейблэйд
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- Т2
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- Укрзалізниця билеты
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- МАУ билет
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- Iqos
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- Биткоин
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- Колонка jbl
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- Беспроводные наушники
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- Айфон 8
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- Резиновые сапоги
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