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Затримка пенсій потрапила до топ-запитів українців у Google

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. До топ-запитів у пошуковій системі Google в 2018 році  в Україні потрапили питання, пов'язані з соціальною підтримкою з боку держави. Зокрема, українців цікавило, чому затримують пенсію та дитячі допомоги. Про це йдеться в офіційному блозі компанії, передає УНН.

Затримка пенсій потрапила до топ-запитів українців у Google

Загалом найпопулярнішим пошуковим запитом 2018 року в Google Україна став “ЧМ 2018” - чемпіонат світу з футболу. На другій позиції - новий сезон серіалу “Мажор”, а на третій - конкурс Євробачення-2018. Крім того, українських користувачів Google традиційно цікавили нові фільми року, серіали “Школа” і “Полицейский с Рублевки” і Олімпіада 2018.

У категорії “Персона” українці найчастіше шукали інформацію про трагічно загиблу акторку “Дизель Шоу” Марину Поплавську. У категорії “Фільми” найчастіше шукали в Google новий фільм з всесвіту Marvel “Веном”.

У 2018 році українці задавали Google найрізноманітніші питання. У році, що минає, користувачі найчастіше хотіли дізнатися, як завантажити відео з YouTube, зробити слайм і підключити Т2. Цікавилися, чому затримують пенсію, м'ясо корови називається “говядиной” і в Одесі випав жовтий сніг. А також намагалися з'ясувати, що таке біткоін, кір, томос і реінтеграція.

Повністю список найпопулярнішіх запитів 2018 року Україна виглядає так (запити наведені мовою оригіналу):

Найпопулярніші запити:

  • ЧМ 2018
  • Мажор 3 сезон
  • Евровидение 2018
  • Школа 2 сезон
  • Полицейский с Рублёвки 3 сезон
  • Кемерово
  • Фильмы 2018
  • Марина Поплавская
  • Холостяк 8
  • Олимпиада 2018

Персона року:

  • Марина Поплавская
  • Егор Крид
  • Иосиф Кобзон
  • Борис Апрель/Зианджа
  • Xxxtentacion
  • Стивен Хокинг
  • Меган Маркл
  • Александр Усик
  • Александр Захарченко
  • Надежда Савченко

Фільм року:

  • Веном
  • Монстры на каникулах 3
  • 50 оттенков свободы
  • Мстители: Война бесконечности
  • Дэдпул 2
  • Джуманджи. Зов джунглей
  • Тихоокеанский рубеж 2
  • Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда
  • Красотка на всю голову
  • Скажене весілля

ТВ-шоу року:

  • Евровидение 2018
  • Холостяк 8
  • Голос країни 2018
  • Танці з зірками 2018
  • Замуж за Бузову
  • Лига смеха 2018
  • Оскар 2018
  • МастерШеф 8
  • Наречена для тата
  • Одруження наосліп 2018

Серіал року:

  • Мажор 3 сезон
  • Школа 2 сезон
  • Полицейский с Рублёвки 3 сезон
  • Домашний арест
  • Ивановы Ивановы 3 сезон
  • Молодежка 5 сезон
  • Гранд Лион
  • Ольга 3 сезон
  • Ривердейл
  • Дві матері

Питання: “Чому?/Почему?”

  • задерживают пенсию
  • мясо коровы называется говядиной
  • нет связи МТС
  • в Одессе желтый снег
  • вянут перцы в теплице
  • задерживают детские пособия
  • отекают ноги
  • мундиаль так называется
  • Украина не голосует на Евровидении
  • Пасха в разные дни

Питання: “Що таке?/Что такое?”

  • Биткоин
  • Корь
  • Томос
  • Реинтеграция
  • NFC
  • Криптовалюта
  • Эщкере
  • Чсв
  • Дифтерия
  • Томбой

Питання: “Як?/Как?”

  • скачать видео с ютуб
  • сделать слайм
  • удалить инстаграм
  • подключить Т2
  • заработать деньги в интернете
  • ухаживать за орхидеей
  • покрасить яйца на Пасху
  • зайти в ВК
  • дозвониться оператору Киевстар
  • как удалить фейсбук

Покупка року:

  • Бейблэйд
  • Т2
  • Укрзалізниця билеты
  • МАУ билет
  • Iqos
  • Биткоин
  • Колонка jbl
  • Беспроводные наушники
  • Айфон 8
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Нагадаємо, Pantone назвав головний колір 2019 року.

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