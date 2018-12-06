Pantone назвав головний колір 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Американська компанія Pantone, яка спеціалізується на системі підбору кольорів, оголосила колір 2019 року, яким став кораловий відтінок під назвою Living Coral. Про це УНН повідомляє з посиланням на Mashable.
Після торішнього "ультрафіолетового" чемпіона, натхненного активізмом, нинішній вибір Pantone 16-1546 або Living Coral описується як той, що поєднує у собі вплив як мінливого соціального середовища, просоченого медіа, так і фізичного середовища.
"У відповідь на натиск цифрових технологій і соціальних мереж, які все частіше впроваджуються в повсякденне життя, ми шукаємо справжній і захоплюючий досвід, який робить можливим зв'язок та інтимність", - описали експерти свій вибір кольору 2019 року.
Нагадаємо, експерти Pantone назвали головним кольором 2017 року яскраво-зелений колір з жовтуватим відтінком.