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Pantone назвал главный цвет 2019 года

Киев • УНН

 • 12849 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Американская компания Pantone, которая специализируется на системе подбора цветов, объявила цвет 2019 года, которым стал коралловый оттенок под названием Living Coral. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Mashable.

Pantone назвал главный цвет 2019 года

После прошлогоднего "ультрафиолетового" чемпиона, вдохновенного активизмом, нынешний выбор Pantone 16-1546 или Living Coral описывается как такой, что сочетает в себе влияние как меняющейся социальной среды, пропитанной медиа, так и физической среды.

"В ответ на натиск цифровых технологий и социальных сетей, которые все чаще внедряются в повседневную жизнь, мы ищем настоящий и захватывающий опыт, который делает возможным связь и интимность", - описали эксперты свой выбор цвета 2019 года.

Напомним, эксперты Pantone назвали главным цветом 2017 года ярко-зеленый цвет с желтоватым оттенком.

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