Задержанного "владельца" пограничной земли на Закарпатье отпустили домой
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Председатель Закарпатской ОГА сообщил, что так называемого “организатора частной границы” на Закарпатье отпустили домой. Такая информация была обнародована сегодня на персональном сайте губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля, передает УНН.
“В СМИ распространяется информация о десятках задержанных преступников, что не соответствует действительности. Задержали прежнюю начальницу Береговского отдела Дежгеокадастру Е. Шинкевич, которую сразу же отпустили под домашний арест. И это не удивительно, потому что разрешительную документацию на „приватизацию границы“, подписывала не она, а бывший и.о. начальника областного управления Держгеокадастру В. Токарь, который давно сбежал за границу. Что касается задержанного А. Горвата, который оформил на себя пограничную землю в 2014 г., то его также уже отпустили домой”, — говорится в сообщении Г. Москаля.
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Как ранее сообщал УНН, Военная прокуратура Западного региона Украины совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы провела около 100 обысков у возможных фигурантов незаконного захвата земель пограничной полосы на Закарпатье, а также организаторов незаконного изготовления и распространения наркотиков.