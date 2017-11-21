Задержанного "владельца" пограничной земли на Закарпатье отпустили домой

“В СМИ распространяется информация о десятках задержанных преступников, что не соответствует действительности. Задержали прежнюю начальницу Береговского отдела Дежгеокадастру Е. Шинкевич, которую сразу же отпустили под домашний арест. И это не удивительно, потому что разрешительную документацию на „приватизацию границы“, подписывала не она, а бывший и.о. начальника областного управления Держгеокадастру В. Токарь, который давно сбежал за границу. Что касается задержанного А. Горвата, который оформил на себя пограничную землю в 2014 г., то его также уже отпустили домой”, — говорится в сообщении Г. Москаля.

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Как ранее сообщал УНН, Военная прокуратура Западного региона Украины совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы провела около 100 обысков у возможных фигурантов незаконного захвата земель пограничной полосы на Закарпатье, а также организаторов незаконного изготовления и распространения наркотиков.