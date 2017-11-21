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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 31051 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 100450 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 87879 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 100914 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100933 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 78613 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Задержанного "владельца" пограничной земли на Закарпатье отпустили домой

Задержанного "владельца" пограничной земли на Закарпатье отпустили домой

Киев  •  УНН

 • 40490 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Председатель Закарпатской ОГА сообщил, что так называемого “организатора частной границы” на Закарпатье отпустили домой. Такая информация была обнародована сегодня на персональном сайте губернатора Закарпатской области Геннадия Москаля, передает УНН.

“В СМИ распространяется информация о десятках задержанных преступников, что не соответствует действительности. Задержали прежнюю начальницу Береговского отдела Дежгеокадастру Е. Шинкевич, которую сразу же отпустили под домашний арест. И это не удивительно, потому что разрешительную документацию на „приватизацию границы“, подписывала не она, а бывший и.о. начальника областного управления Держгеокадастру В. Токарь, который давно сбежал за границу. Что касается задержанного А. Горвата, который оформил на себя пограничную землю в 2014 г., то его также уже отпустили домой”, — говорится в сообщении Г. Москаля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сделки с пограничными землями в Закарпатье: экс-чиновнику объявили подозрение

Как ранее сообщал УНН, Военная прокуратура Западного региона Украины совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы провела около 100 обысков у возможных фигурантов незаконного захвата земель пограничной полосы на Закарпатье, а также организаторов незаконного изготовления и распространения наркотиков.

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