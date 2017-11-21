Затриманого "власника" прикордонної землі на Закарпатті відпустили додому

“У ЗМІ шириться інформація про десятки затриманих злочинців, яка не відповідає дійсності. Затримали колишню начальницю Берегівського відділу Дежгеокадастру Е. Шинкевич, яку одразу ж відпустили під домашній арешт. І це не дивно, бо дозвільну документацію на „приватизацію кордону“, підписувала не вона, а колишній в.о. начальника обласного управління Держгеокадастру В. Токар, який давно втік за кордон. Що ж до затриманого А. Горвата, котрий оформив на себе прикордонну землю в 2014 р., то його також уже відпустили додому”, — йдеться у повідомленні Г. Москаля.

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Як раніше повідомляв УНН, Військова прокуратура Західного регіону України разом зі співробітниками Державної прикордонної служби провела близько 100 обшуків у можливих фігурантів незаконного захоплення земель прикордонної смуги на Закарпатті, а також організаторів незаконного виготовлення і розповсюдження наркотиків.