Затриманого "власника" прикордонної землі на Закарпатті відпустили додому
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 21 листопада. УНН. Голова Закарпатської ОДА повідомив, що так званого “організатора приватного кордону” на Закарпатті відпустили додому. Така інформація була оприлюднена сьогодні на персональному сайті губернатора Закарпатської області Геннадія Москаля, передає УНН.
“У ЗМІ шириться інформація про десятки затриманих злочинців, яка не відповідає дійсності. Затримали колишню начальницю Берегівського відділу Дежгеокадастру Е. Шинкевич, яку одразу ж відпустили під домашній арешт. І це не дивно, бо дозвільну документацію на „приватизацію кордону“, підписувала не вона, а колишній в.о. начальника обласного управління Держгеокадастру В. Токар, який давно втік за кордон. Що ж до затриманого А. Горвата, котрий оформив на себе прикордонну землю в 2014 р., то його також уже відпустили додому”, — йдеться у повідомленні Г. Москаля.
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Як раніше повідомляв УНН, Військова прокуратура Західного регіону України разом зі співробітниками Державної прикордонної служби провела близько 100 обшуків у можливих фігурантів незаконного захоплення земель прикордонної смуги на Закарпатті, а також організаторів незаконного виготовлення і розповсюдження наркотиків.