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Задержанного начальника львовского СИЗО госпитализировали

Задержанного начальника львовского СИЗО госпитализировали

Киев • УНН

 • 14570 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 15 марта. УНН. Начальника Львовского СИЗО задержали на взятке в служебном кабинете. Во время задержания ему стало плохо. Об этом корреспонденту УНН сообщил военный прокурор Львовского гарнизона Владислав Савинец.

"Задержали во время получения неправомерной выгоды в 54 тысячи гривен. Взятку получил в собственном кабинете при получении части взятки в 27 тысяч гривен. Взятку он требовал за выдачу справки, о невозможности пребывания под стражей. Сейчас ему объявлено о подозрении, планируется завтра избирать меру пресечения. Ему грозит до десяти лет заключения", - рассказал В.Савинец.

Во время задержания начальнику стало плохо, и его госпитализировали. Сейчас он находится в больнице, под охраной.

Напомним, вчера, 14 марта, военная прокуратура Львовского гарнизона совместно с СБУ разоблачила на вымогательстве и получении неправомерной выгоды начальника львовского учреждения исполнения наказаний.

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