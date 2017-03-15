Задержанного начальника львовского СИЗО госпитализировали

"Задержали во время получения неправомерной выгоды в 54 тысячи гривен. Взятку получил в собственном кабинете при получении части взятки в 27 тысяч гривен. Взятку он требовал за выдачу справки, о невозможности пребывания под стражей. Сейчас ему объявлено о подозрении, планируется завтра избирать меру пресечения. Ему грозит до десяти лет заключения", - рассказал В.Савинец.

Во время задержания начальнику стало плохо, и его госпитализировали. Сейчас он находится в больнице, под охраной.

Напомним, вчера, 14 марта, военная прокуратура Львовского гарнизона совместно с СБУ разоблачила на вымогательстве и получении неправомерной выгоды начальника львовского учреждения исполнения наказаний.