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Затриманого начальника львівського СІЗО госпіталізували

Затриманого начальника львівського СІЗО госпіталізували

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 15 березня. УНН. Начальника Львівського СІЗО затримали на хабарі у службовому кабінеті. При затриманні йому стало зле. Про це кореспонденту УНН повідомив військовий прокурор Львівського гарнізону Владислав Савинець.

“Особу затримали під час одержання неправомріної вигоди у 54 тисячі гривень. Хабар отримав у власному кабінеті при одержанні частини хабаря у 27 тисяч гривень. Хабар він вимагав за видачу довідки від обвинуваченого, про неможливість перебування його під вартою. Зараз йому оголошено про підозру, планується завтра обирати запобіжний захід. Йому загрожує до десяти років ув’язнення”, — розповів В.Савинець.

При затриманні начальнику стало зле, і його госпіталізували. Зараз він перебуває в лікарні, під охороною.

Нагадаємо, вчора, 14 березня, військова прокуратура Львівського гарнізону спільно із СБУ викрила на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди начальника львівської установи виконання покарань.

Українські Національні Новини

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