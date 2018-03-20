Задержана женщина, которая помогала боевикам ДНР переоформлять "отжатые" квартиры
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Сотрудники СБУ задержали в Мариуполе еще одну участницу организованной группировки, которая обеспечивала боевикам завладение имуществом мирных граждан. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Правоохранители установили, что жительница временно неподконтрольной территории Донетчины входила в группировку, участники которой организовали механизм противоправного переоформления прав собственности на объекты недвижимости в Донецке на членов незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", - говорится в сообщении.
Как отмечается, дельцы изготавливали фиктивные решения, используя украденную печать одного из райсудов Донецка. Окончательное переоформления жилья осуществлялось государственными регистраторами на подконтрольной украинскому власти территории. Сделки осуществлялись без ведома и физического присутствия владельцев недвижимости, которые покинули временно неподконтрольную территорию из-за действий террористов.
Сотрудники СБ Украины задержали женщину в Мариуполе, ей сообщено о подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал злоумышленнице меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Напомним, в Одессе сотрудники СБУ задержали судью одного из местных судов, которая в составе преступной группировки помогала боевикам "ДНР" легализировать присвоены квартиры жителей Донецка и Тореза.