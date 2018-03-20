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Затримано жінку, яка допомагала бойовикам ДНР переоформлювати “віджаті” квартири

Затримано жінку, яка допомагала бойовикам ДНР переоформлювати “віджаті” квартири

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Співробітники СБУ затримали у Маріуполі ще одну учасницю організованого угруповання, яке забезпечувало бойовикам заволодіння майном мирних громадян. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.

“Правоохоронці встановили, що мешканка тимчасово непідконтрольної території Донеччини входила до угруповання, учасники якого організували механізм протиправного переоформлення прав власності на об’єкти нерухомості у Донецьку на членів незаконних збройних формувань так званої “ДНР”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ділки виготовляли фіктивні рішення, використовуючи вкрадену печатку одного із райсудів Донецька. Остаточне переоформлення житла здійснювалось державними реєстраторами на підконтрольній українській владі території. Оборудки здійснювалися без відома та фізичної присутності власників нерухомості, які покинули тимчасово непідконтрольну територію через дії терористів.

Співробітники СБ України затримали жінку у Маріуполі, їй повідомлено про підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Суд обрав зловмисниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.

Нагадаємо, в Одесі співробітники СБУ затримали суддю одного з місцевих судів, яка в складі злочинного угруповання допомагала бойовикам “ДНР” легалізовувати привласнені квартири жителів Донецька і Тореза.

Українські Національні Новини

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