Задержан водитель, который вызвал смертельную аварию в Киеве

После просмотра полицией видео с камер наблюдения и по показаниям свидетелей, предварительно установлено, что аварию спровоцировал водитель автомобиля Audi.



"Водитель Audi с переломом ноги предварительно задержан в порядке статьи № 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На время следствия он будет находиться на лечении в отделении закрытого типа", - сообщила Блищик.



Она добавила, что женщина, водитель легковушки Mazda умерла по дороге в больницу, еще двое госпитализированы. Повреждены 6 автомобилей.



Напомним, 31 января на площади Победы столкнулись 5 автомобилей: Audi, Skodа, Toyota, Mazda и Daewoo.



Сейчас идет следствие, будут установлены все обстоятельства этого ДТП.



Ранее УНН сообщал, в ДТП с маршруткой пострадали 14 человек.