Задержан водитель, который вызвал смертельную аварию в Киеве

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80002 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102224 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 136990 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135229 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131956 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126281 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163987 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141524 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145340 просмотра

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Полиция задержала водителя автомобиля Audi, который накануне, 31 января, стал причиной аварии с участием нескольких автомобилей на площади Победы в Киеве, в результате ДТП погибла женщина. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщила начальник отдела коммуникации полиции Киева Оксана Блищик.

После просмотра полицией видео с камер наблюдения и по показаниям свидетелей, предварительно установлено, что аварию спровоцировал водитель автомобиля Audi.

"Водитель Audi с переломом ноги предварительно задержан в порядке статьи № 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На время следствия он будет находиться на лечении в отделении закрытого типа", - сообщила Блищик.

Она добавила, что женщина, водитель легковушки Mazda умерла по дороге в больницу, еще двое госпитализированы. Повреждены 6 автомобилей.

Напомним, 31 января на площади Победы столкнулись 5 автомобилей: Audi, Skodа, Toyota, Mazda и Daewoo.

Сейчас идет следствие, будут установлены все обстоятельства этого ДТП.

Ранее УНН сообщал, в ДТП с маршруткой пострадали 14 человек.

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