Задержан водитель, который вызвал смертельную аварию в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Полиция задержала водителя автомобиля Audi, который накануне, 31 января, стал причиной аварии с участием нескольких автомобилей на площади Победы в Киеве, в результате ДТП погибла женщина. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщила начальник отдела коммуникации полиции Киева Оксана Блищик.
После просмотра полицией видео с камер наблюдения и по показаниям свидетелей, предварительно установлено, что аварию спровоцировал водитель автомобиля Audi.
"Водитель Audi с переломом ноги предварительно задержан в порядке статьи № 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На время следствия он будет находиться на лечении в отделении закрытого типа", - сообщила Блищик.
Она добавила, что женщина, водитель легковушки Mazda умерла по дороге в больницу, еще двое госпитализированы. Повреждены 6 автомобилей.
Напомним, 31 января на площади Победы столкнулись 5 автомобилей: Audi, Skodа, Toyota, Mazda и Daewoo.
Сейчас идет следствие, будут установлены все обстоятельства этого ДТП.
Ранее УНН сообщал, в ДТП с маршруткой пострадали 14 человек.