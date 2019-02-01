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На столичній площі Перемоги сталася ДТП за участю декількох авто, є загибла

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. 31 січня на площі Перемоги зіткнулись 5 автомобілів: Audi, Skodа, Toyota, Mazda та Daewoo. В результаті ДТП — є загибла. Про це повідомляє УНН з посиланням на користувачів Facebook.

Як повідомили свідки інциденту: “Неподалік цирку зіткнулися 5 автомобілів: біла Audi a6, Skoda Octavia a4, Toyota LC Prado 150, Daewoo Nexia і ще одне авто (Mazda). Зі слів очевидців, загинула жінка 40-45 років, водій одного з автомобілів”.

Згодом, у мережі розповсюдилося повідомлення, що водій легковика Mazda загинула дорогою до лікарні. У соціальних мережах та на сервісі Youtube розповсюджено відео з камер спостереження, де зафіксований момент ДТП, на відео помітно, як білий Audi вилетів на площу Перемоги та на великій швидкості протаранив автомобілі, що стояли на повороті. Основний удар припав на Mazda.

Також свідки зазначили, що: “Водії, які зупинялись для надання допомоги, помітили, що поведінка водія Audi не відповідає навколишній ситуації. Припускають, що він під дією якихось препаратів”. Згодом, прибув, ймовірно, близький родич водія Audi, який поводив себе зухвало, як зазначили у мережі.

Нагадуємо, у ДТП з маршруткою постраждали 14 людей.

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