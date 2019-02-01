На столичной площади Победы произошло ДТП с участием нескольких авто, есть погибшая
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. 31 января на площади Победы столкнулись 5 автомобилей: Audi, Skodа, Toyota, Mazda и Daewoo. В результате ДТП — есть погибшая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пользователей Facebook.
Как сообщили свидетели инцидента: “Неподалеку цирка столкнулись 5 автомобилей: белая Audi a6, Skoda Octavia a4, Toyota LC Prado 150, Daewoo Nexia и еще одно авто (Mazda). По словам очевидцев, погибла женщина 40-45 лет, водитель одного из автомобилей”.
Впоследствии, в сети распространилось сообщение, что водитель легковушки Mazda погибла по дороге в больницу. В социальных сетях и на сервисе Youtube распространено видео с камер наблюдения, где зафиксирован момент ДТП на видео заметно, как белый Audi вылетел на площадь Победы и на большой скорости протаранил автомобили, стоявшие на повороте. Основной удар пришелся на Mazda.
Также свидетели отметили, что: “Водители, которые останавливались для оказания помощи, заметили, что поведение водителя Audi не соответствует окружающей ситуации. Предполагают, что он под действием каких-то препаратов”. Впоследствии, прибыл, вероятно, близкий родственник водителя Audi, который вел себя вызывающе, как отметили в сети.
Напоминаем, в ДТП с маршруткой пострадали 14 человек.