Затримано водія, який спричинив смертельну аварію у Києві

Після перегляду поліцією відео з камер спостереження та за показами свідків, попередньо встановлено, що аварію спричинив водій автомобіля Audi.



“Водій Audi з переломом ноги попередньо затриманий у порядку статті № 208 Кримінального процесуального кодексу України. На час слідства він перебуватиме на лікуванні у відділенні закритого типу”, - повідомила Блищик.



Вона додала, що жінка, водій легковика Mazda померла дорогою до лікарні, ще двоє осіб госпіталізовано. Пошкоджено 6 автомобілів.



Нагадаємо, 31 січня на площі Перемоги зіткнулись 5 автомобілів: Audi, Skodа, Toyota, Mazda та Daewoo.



Наразі, триває слідство, будуть встановлені всі обставини цієї ДТП.



Раніше УНН повідомляв, у ДТП з маршруткою постраждали 14 людей.