Затримано водія, який спричинив смертельну аварію у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Поліція затримала водія автомобіля Audi, який напередодні,31 січня, спричинив аварію за участю декількох авто на площі Перемоги у Києві, в результаті ДТП загинула жінка. Про це у коментарі журналісту УНН повідомила начальник відділу комунікації поліції Києва Оксана Блищик.
Після перегляду поліцією відео з камер спостереження та за показами свідків, попередньо встановлено, що аварію спричинив водій автомобіля Audi.
“Водій Audi з переломом ноги попередньо затриманий у порядку статті № 208 Кримінального процесуального кодексу України. На час слідства він перебуватиме на лікуванні у відділенні закритого типу”, - повідомила Блищик.
Вона додала, що жінка, водій легковика Mazda померла дорогою до лікарні, ще двоє осіб госпіталізовано. Пошкоджено 6 автомобілів.
Нагадаємо, 31 січня на площі Перемоги зіткнулись 5 автомобілів: Audi, Skodа, Toyota, Mazda та Daewoo.
Наразі, триває слідство, будуть встановлені всі обставини цієї ДТП.
Раніше УНН повідомляв, у ДТП з маршруткою постраждали 14 людей.