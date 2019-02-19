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Водитель Jaguar сбежал с места ДТП и два года скрывался на территории РФ

Водитель Jaguar сбежал с места ДТП и два года скрывался на территории РФ

Киев  •  УНН

 • 10203 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Правоохранители Киева задержали злоумышленника, который находился в розыске за совершение ДТП, в результате которого одному из потерпевших ампутировали ногу. Мужчина скрывался от следствия на территории РФ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Авария случилась в июле 2017 года на проспекте Науки Голосеевского района столицы. Мужчина, 1972 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Jaguar, выехал на полосу встречного движения и сбил двух мужчин. В результате столкновения один из пешеходов получил травмы средней тяжести, другому ампутировали ногу. Кроме того, с места происшествия злоумышленник пытался сбежать.

После совершения ДТП правонарушителя доставили в больницу для получения биологических образцов для установления алкогольного или наркотического опьянения. Однако он сбежал с медицинского учреждения. После побега мужчина пересёк границу Украины и длительное время находился на территории Российской Федерации.

Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание водителя.

"Инициатору ДТП заочно сообщили о подозрении за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) и ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник объявили в розыск", - сообщили в Нацполиции.

15 февраля правоохранители получили информацию о пребывании подозреваемого на территории Украины. Полицейские задержали мужчину на территории Голосеевского района столицы.

Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, теперь ему грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трёх лет или без такового.

Как сообщал УНН, суд взял под стражу водителя BMW, который скрылся с места смертельного ДТП в Киеве.

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