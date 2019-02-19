Суд взяв під варту водія BMW, який втік з місця смертельної ДТП в Києві

За клопотанням прокуратури міста Києва водієві BMW Х5, затриманому за підозрою у смертельній ДТП у Києві, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без застави.

Таке рішення на засіданні 18 лютого ухвалив Шевченківський райсуд столиці.

Нагадаємо, в ніч на 16 лютого на Столичному шосе у Голосіївському районі сталася ДТП, в якій загинула жінка. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW Х5, виїхав за межі проїзної частини, протаранив огороджувальний паркан, після чого зіткнувся із Деу Ланос.

Водія Деу Ланос із тілесними ушкодженнями госпіталізували, а пасажирка згоріла в авто. Водій BMW X5 втік з місця аварії, залишивши машину.

Пізніше водій з’явився до поліції та був затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому інкримінують вчинення злочинів передбачених ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) та ч. 3 ст. 135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.