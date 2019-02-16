Поліція затримала водія, який втік з місця смертельної ДТП у Києві

"Водія BMW, 1998 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він разом із адвокатами прийшов у поліцію. З ним проводитимуть слідчі дії. Окрім того, його відвезуть до лікаря-нарколога з метою відібрання біологічних зразків для встановлення ступеню алкогольного або наркотичного сп‘яніння. До обрання міри запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання", - повідомили правоохоронці.



Як повідомляв УНН, у Києві близько 1-ї ночі у Голосіївському районі зіткнулось два авто Daewoo Lanos та BMW X5, у результаті аварії Daewoo Lanos загорівся, в його салоні поліція виявила тіло жінки.