Поліція затримала водія, який втік з місця смертельної ДТП у Києві

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КИЇВ. 16 лютого. УНН. Водія БМВ, 1998 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він разом із адвокатами прийшов у поліцію. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва. 

"Водія BMW, 1998 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він разом із адвокатами прийшов у поліцію. З ним проводитимуть слідчі дії. Окрім того, його відвезуть до лікаря-нарколога з метою відібрання біологічних зразків для встановлення ступеню алкогольного або наркотичного сп‘яніння. До обрання міри запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання", - повідомили правоохоронці. 

Як повідомляв УНН, у Києві близько 1-ї ночі у Голосіївському районі зіткнулось два авто Daewoo Lanos та BMW X5, у результаті аварії Daewoo Lanos загорівся, в його салоні поліція виявила тіло жінки.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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