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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 53398 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 71636 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 127952 просмотра

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7 марта, 17:42 • 128617 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128861 просмотра

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7 марта, 13:58 • 124646 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 159437 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117793 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141394 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145258 просмотра

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Суд взял под стражу водителя BMW, скрылся с места смертельного ДТП в Киеве

Суд взял под стражу водителя BMW, скрылся с места смертельного ДТП в Киеве

Киев  •  УНН

 • 7539 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде ареста без права на залог водителю BMW Х5, который скрылся с места смертельного ДТП на Столичном шосе.Про этом УНН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По ходатайству прокуратуры города Киева водителю БМВ Х5, задержанному по подозрению в смертельном ДТП в Киеве, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без залога.

Такое решение на заседании 18 февраля принял Шевченковский райсуд столицы.

Напомним, в ночь на 16 февраля на Столичном шоссе в Голосеевском районе произошло ДТП, в котором погибла женщина. Предварительно установлено, что водитель автомобиля БМВ Х5, выехал за пределы проезжей части, протаранил ограждающий забор, после чего столкнулся с Дэу Ланос.

Водителя Дэу Ланос с телесными повреждениями госпитализировали, а пассажирка сгорела в авто. Водитель BMW X5 скрылся с места аварии, оставив машину.

Позже водитель появился в полицию и был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Украинские Национальные Новости

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