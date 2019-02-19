Суд взял под стражу водителя BMW, скрылся с места смертельного ДТП в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде ареста без права на залог водителю BMW Х5, который скрылся с места смертельного ДТП на Столичном шосе.Про этом УНН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По ходатайству прокуратуры города Киева водителю БМВ Х5, задержанному по подозрению в смертельном ДТП в Киеве, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без залога.
Такое решение на заседании 18 февраля принял Шевченковский райсуд столицы.
Напомним, в ночь на 16 февраля на Столичном шоссе в Голосеевском районе произошло ДТП, в котором погибла женщина. Предварительно установлено, что водитель автомобиля БМВ Х5, выехал за пределы проезжей части, протаранил ограждающий забор, после чего столкнулся с Дэу Ланос.
Водителя Дэу Ланос с телесными повреждениями госпитализировали, а пассажирка сгорела в авто. Водитель BMW X5 скрылся с места аварии, оставив машину.
Позже водитель появился в полицию и был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.