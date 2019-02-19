Водій Jaguar втік з місця ДТП і два роки переховувався на території РФ

Автопригода сталась у липні 2017 року на проспекті Науки Голосіївського району столиці. Чоловік, 1972 року народження, у стані алкогольного сп’яніння, керуючи автомобілем Jaguar, виїхав на смугу зустрічного руху та збив двох чоловіків. У результаті зіткнення один із пішоходів отримав травмування середньої тяжкості, а іншому - ампутували ногу. Крім того, з місця події зловмисник намагався втекти.

Після вчинення ДТП правопорушника доставили до лікарні для отримання біологічних зразків для встановлення алкогольного або наркотичного сп’яніння. Однак він втік із медичного закладу. Після втечі чоловік перетнув кордон України та тривалий час перебував на території Російської Федерації.

Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на затримання водія.

"Ініціатору автопригоди заочно повідомили про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 135 (Залишення в небезпеці) та частиною другою статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Зловмисника оголосили у розшук", - повідомили у Нацполіції.

15 лютого правоохоронці отримали інформацію щодо перебування підозрюваного на території України. Поліцейські затримали чоловіка на території Голосіївського району столиці.

Суд обрав фігурантові міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляв УНН, суд взяв під варту водія BMW, який втік з місця смертельної ДТП в Києві.