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Задержан виновник резонансного смертельного ДТП в Одессе

Киев • УНН

 • 12383 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Оперативники уголовного розыска задержали водителя, который 4 ноября скрылся на автомобиле, сбив на смерть 15-летнюю девушку на Адмиральском проспекте в Одессе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регионального управления полиции.

Задержан виновник резонансного смертельного ДТП в Одессе

Выяснилось, что пять дней мужчина скрывался в арендованном доме своего приятеля на улице Каманина – недалеко от места трагедии. Он не выходил из квартиры, избавился от мобильного телефона и постоянно менял операторов мобильной связи. Однако во время обыска в квартире, где скрывался мужчина, правоохранители изъяли доказательства его причастности к аварии, в том числе ключи от автомобиля и свидетельство о его регистрации.

Виновник смертельного ДТП - 28-летний уроженец Одесской области, некоторое время проживавший на территории соседнего государства. Предварительно установлено, что в Украине он скрывался от правоохранительных органов этого государства, поскольку совершил там преступление (причинение тяжких телесных повреждений).

В рамках производства, начатого по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, проводятся неотложные следственные действия. Решается вопрос об избрании мужчине пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в четверг, 4 ноября, на Адмиральском проспекте водитель Opel на пешеходном переходе совершил наезд на 15-летнюю девушку и её 21-летнего брата. Девушка погибла, а парень был травмирован. Водитель оставил автомобиль во дворе неподалёку и скрылся.

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