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Затримано винуватця резонансної смертельної ДТП в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Оперативники карного розшуку затримали водія, який 4 листопада зник на автомобілі, збивши на смерть 15-річну дівчину на Адміральському проспекті в Одесі, передає УНН з посиланням на пресслужбу регіонального управління поліції.

Затримано винуватця резонансної смертельної ДТП в Одесі

З'ясувалося, що п'ять днів чоловік переховувався в орендованому будинку свого приятеля на вулиці Каманіна - недалеко від місця трагедії. Він не виходив з квартири, позбувся мобільного телефону і постійно міняв операторів мобільного зв'язку. Однак під час обшуку в квартирі, де переховувався чоловік, правоохоронці вилучили докази його причетності до аварії, у тому числі ключі від автомобіля і свідоцтво про його реєстрацію.

Винуватець смертельної ДТП - 28-річний уродженець Одеської області, який деякий час проживав на території сусідньої держави. Попередньо встановлено, що в Україні він переховувався від правоохоронних органів цієї держави, оскільки скоїв там злочин (заподіяння тяжких тілесних ушкоджень).

У межах провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, що в четвер, 4 листопада, на Адміральському проспекті водій Opel на пішохідному переході скоїв наїзд на 15-річну дівчину та її 21-річного брата. Дівчина загинула, а хлопець був травмований. Водій залишив автомобіль у дворі неподалік і зник.

Українські Національні Новини

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