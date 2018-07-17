Задержаны похитители мужчины с поддельным удостоверением Администрации Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Правоохранители Запорожской области задержали двух злоумышленников, которые похитили и незаконно удерживали против воли жителя города Днепр. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает УНН.
Как рассказали правоохранители, 16 июля к ним поступило сообщение, что 14 июля двое мужчин на автомобиле "Тойота ланд крузер" похитили жителя города Днепр 1997 года рождения. Через некоторое время потерпевшему удалось связаться со знакомым, которому он рассказал, что его незаконно удерживают и ему грозит опасность, а также чтобы товарищ сообщил о его местонахождении правоохранителям.
В этот же день на поиск и задержание злоумышленников было ориентировано личный состав полиции Запорожской области, и на стационарном посту "Лавра" в городе Запорожье, на автодороге "Запорожье-Днепр-Борисполь" правоохранители и патрульные остановили указанный автомобиль, в салоне которого находился потерпевший.
"Работники полиции установили личности подозреваемых в похищении человека. Ими оказались двое жителей города Днепр 1988 и 1981 года рождения. Один из них пытался воспользоваться поддельным удостоверением работника Администрации Президента Украины. В ходе осмотра полицейские изъяли 2 пистолета, 35 патронов, чем 3 мобильных телефона и автомобиль, на котором передвигались подозреваемые ", - рассказали в полиции
Огнестрельное и холодное оружие направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.
В настоящее время открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Киеве сегодня неизвестные застрелили местного предпринимателя.