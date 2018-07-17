Затримано викрадачів чоловіка з підробленим посвідченням Адміністрації Президента

Як розповіли правоохоронці, 16 липня до них надійшло повідомлення, що 14 липня двоє чоловіків на автомобілі “Тойота ланд крузер” викрали мешканця міста Дніпро 1997 року народження. Через деякий час потерпілому вдалося зв’язатися зі знайомим, якому він розповів, що його незаконно утримують та йому загрожує небезпека, а також щоб товариш повідомив про його місце перебування правоохоронцям.

Цього ж дня на пошук і затримання зловмисників було зорієнтовано особовий склад поліції Запорізької області, і на стаціонарному посту “Лавра” в місті Запоріжжя, на автошляху “Запоріжжя-Дніпро-Бориспіль” правоохоронці та патрульні зупинили вказаний автомобіль, в салоні якого знаходився потерпілий.

“Працівники поліції встановили особи підозрюваних у викраденні чоловіка. Ними виявились двоє мешканців міста Дніпро 1988 та 1981 років народження. Один із них намагався скористатися підробленим посвідченням працівника Адміністрації Президента України. У ході огляду поліцейські вилучили 2 пістолети, 35 набоїв, ніж, 3 мобільні телефони та автомобіль, на якому пересувались підозрювані”, — розповіли у поліції

Вогнепальну та холодну зброю направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

На даний час відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Триває досудове розслідування.

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