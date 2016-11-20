Задержан псевдоминер мелитопольского вокзала в Запорожской области
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Вчера запорожские полицейские задержали псевдоминера мелитопольского вокзала в Запорожье. Им оказался житель Акимовского района. Об этом проинформировали в отделе коммуникации полиции Запорожской области, сообщает УНН.
18 ноября 2016 года в 17:11 в Мелитопольский отдел ГУНП в Запорожской области на "102" позвонил неизвестный и сообщил, что вокзал взлетит на воздух сегодня ночью. Поскольку аноним не назвал, какой именно объект заминирован, полицейские приняли во внимание все три местных вокзала.
К месту их расположения выехали следственно-оперативные группы, руководство территориального отдела полиции, прибыли руководители полиции области, следственного управления, криминальной полиции и специалисты взрыво-технической и кинологической служб ГУНП.
Из объектов транспортной инфраструктуры были эвакуированы:
- с мелитопольского железнодорожного вокзала - 68 человек персонала и пассажиров
- с территории мелитопольского автовокзала по ул. Интеркультурная - 24 человека персонала и пассажиров
- с территории мелитопольского автовокзала № 2 по ул. Университетская эвакуация не проводилась (не работал).
Сотрудниками взрыво-технической службы Главного управления полиции области была осмотрена территория всех объектов. Взрывоопасных предметов и веществ обнаружено не было. Осмотр закончен в 21:10.
18.11.2016 г. следователем Мелитопольского отдела полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).
Работниками полиции, при содействии СБУ области, было установлено лицо псевдоминера. Отработав территорию и связи злоумышленника, работники полиции задержали жителя одного из сел Акимовского района 1969 года рождения. Санкция статьи предусматривает для правонарушителя лишение свободы на срок от двух до шести лет. Продолжается досудебное расследование.
Также правоохранители добавили, что 10 ноября правоохранители задержали злоумышленников, которые сообщили о минировании моста и пожаре в жилом доме в Бердянском районе.