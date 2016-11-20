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Затримано псевдомінера мелітопольського вокзалу на Запоріжжі

Затримано псевдомінера мелітопольського вокзалу на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 7376 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Вчора запорізькі поліцейські затримали псевдомінера мелітопольського вокзалу на Запоріжжі. Ним виявився мешканець Якимівського району. Про це проінформували у відділі комунікації поліції Запорізької області, повідомляє УНН.

18 листопада 2016 о 17:11 до Мелітопольського відділу ГУНП в Запорізькій області по '102' зателефонував невідомий та повідомив, що вокзал злетить в повітря сьогодні в ніч. Оскільки анонім не назвав, який конкретно об’єкт заміновано, поліцейські взяли до уваги всі три місцеві вокзали.

До місця їх розташування виїхали слідчо-оперативні групи, керівництво територіального відділу поліції, прибули керівники поліції області, слідчого управління, кримінальної поліції та фахівці вибухово-технічної і кінологічної служб ГУНП.

З об’єктів транспортної інфраструктури було евакуйовано:
- з мелітопольського залізничного вокзалу - 68 чоловік персоналу та пасажирів;
- з території мелітопольського автовокзалу по вул. Інтеркультурна - 24 особи персоналу та пасажирів;
- з території мелітопольського автовокзалу № 2 по вул. Університетська евакуація не проводилась (не працював).

Співробітниками вибухово-технічної служби Головного управління поліції області було оглянуто територію всіх об’єктів. Вибухонебезпечних предметів та речовин не виявлено. Огляд закінчено о 21:10.

18.11.2016 р. слідчим Мелітопольського відділу поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності).

Вжитими заходами працівниками поліції, за сприяння СБУ області, було встановлено особу псевдомінера. Відпрацювавши територію та зв’язки зловмисника, працівники поліції затримали мешканця одного з сіл Якимівського району 1969 року народження. Санкція статті передбачає для правопорушника позбавлення волі на строк від двох до шести років. Триває досудове розслідування.

Також правоохоронці додали, що 10 листопада правоохоронці затримали зловмисників, котрі повідомили про мінування мосту та пожежу у житловому будинку у Бердянському районі.

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