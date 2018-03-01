Задержаны подозреваемые в покушении на руководителя ГПЗКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Полиция задержала четырех подозреваемых в покушении на руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает УНН.
"Вчера задержали 4 злоумышленников, которые подозреваются в покушении на убийство руководителя ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", - написал С.Князев.
По его словам, 10 ноября прошлого года в Киеве преступник нанес черепно-мозговую травму руководителю государственного предприятия, а через некоторое время к автомобилю другого руководителя привязали боевую гранату. И только внезапное снижение температуры привело к тому, что рычаг гранаты не сработал, а примерз к кузову. Это спасло жизни многих людей, поскольку авто было припарковано в людном месте Киева.
Как отметил С.Князев, оказалось, что нападение заказали из-за их профессиональной деятельности. Таким образом злоумышленники пытались заставить руководителей к хищению государственных средств. Прикрываясь поддельными договорами экспорт, участники преступной схемы проводили фиктивные закупки зерна. Но, по словам С.Князева, замысел было не так просто осуществить, потому что руководители пытались помешать таким махинациям, приостановив оплату по договорам.
Как заявил глава Нацполиции, организаторы нападения надеялись, что убрав руководителей, которые не соглашались играть по их правилам, корпорацию возглавит подконтрольная им кандидатура. Но на пути их планам стали правоохранители совместно с Главным управлением разведки МО Украины.
"Такие разоблачения еще раз показывают, что консолидация всей правоохранительной системы дает результат. А логическое завершение нашей совместной работы - преступники должны быть в тюрьме", - отметил С.Князев.
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