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Затримано підозрюваних у замаху на керівника Державної продовольчо-зернової корпорації

Затримано підозрюваних у замаху на керівника Державної продовольчо-зернової корпорації

Київ • УНН

 • 9013 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Поліція затримала чотирьох підозрюваних у замаху на керівника Державної продовольчо-зернової корпорації. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає УНН.

“Вчора затримали 4 зловмисників, які підозрюються у замаху на вбивство керівника ПАТ “Державна продовольчо-зернова корпорація України”, — написав С.Князєв.

За його словами, 10 листопада минулого року у Києві злочинець наніс черепно-мозгову травму керівнику державного підприємства, а через деякий час до автомобіля іншого керівника прив’язали бойову гранату. І тільки раптове зниження температури призвело до того, що важіль гранати не спрацював, а примерз до кузова. Це врятувало життя багатьох людей, оскільки авто було припарковане у людному місці Києва.

Як зазначив С.Князєв, виявилося, що напад замовили через їхню професійну діяльність. У такий спосіб зловмисники намагалися примусити керівників до розкрадання державних коштів. Прикриваючись підробленими договорами експортування, учасники злочинної схеми проводили фіктивні закупки зерна. Але, за словами С.Князєва, задум було не так просто здійснити, бо керівники намагалися завадити таким махінаціям, призупинивши оплату по договорам.

Організатори нападу сподівалися, що прибравши керівників, які не погоджувалися грати за їх правилами, корпорацію очолить підконтрольна їм кандидатура. Але на заваді їхнім планам стали правоохоронці спільно з Головним управлінням розвідки МО України.

“Такі викриття ще раз показують, що консолідація всієї правоохоронної системи дає результат. А логічне завершення нашої спільної роботи — злочинці повинні бути у в’язниці”, — зазначив С.Князєв.

Як повідомляв УНН, на Закарпатті невідомі намагалися підпалити магазин місцевого депутата від БПП.

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