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Задержание основателя Nexta в Минске: латвийская AirBaltic не будет летать над Беларусью

Киев • УНН

 • 13112 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic приняла решение не летать над Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины — Вильнюс. Об этом в понедельник заявил министр сообщения (транспорта) республики Талис Линкайтс, пишет УНН со ссылкой на “Латвийское радио”.

Задержание основателя Nexta в Минске: латвийская AirBaltic не будет летать над Беларусью

Детали

В эфире Латвийского радио глава Минтранса указал, что инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске является неординарной ситуацией, которая вызывает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси. “Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации”, — отметил он.

Линкайтс также призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в и из Беларуси на сайте международного аэропорта Риги и на сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.

Контекст

Вчера около 15 часов дня самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщала, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

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